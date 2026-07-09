La UC anunció la venta de entradas para el duelo ante Estudiantes por la Libertadores

Universidad Católica anunció el comienzo de la venta de entradas para el duelo de vuelta por los cuartos de final en la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena.

Los "Cruzados" a través de un comunicado, anunciaron que este lunes 13 de julio a las 12:00 (16:00 GMT) comenzará el proceso de venta a través de Punto Ticket.

También informaron que este proceso se realizará de forma escolonada, es decir que primero podrán comprar los abonados, posteriormente a los socios, con periodos personalizados para cada uno. Y en caso de que aún queden entradas se habilitará para el público general.

Los precios para los simpatizantes "cruzados" comenzarán desde los 17.500 pesos, mientras que para la hinchada visitante será con un valor de 50.000 pesos.