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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC confirmó diagnóstico de la lesión que dejó fuera a Medel del partido con Limache

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El histórico de La Roja también está en duda para la Copa Libertadores.

La UC confirmó diagnóstico de la lesión que dejó fuera a Medel del partido con Limache
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Universidad Católica, con un parte médico publicado en sus redes sociales, confirmó el diagnóstico de la lesión que dejó a Gary Medel fuera del partido contra Deportes Limache, que se disputará en Quillota este sábado a las 20:00 horas (00:00 GMT).

De acuerdo al comunicado, Medel sufrió un desgarro de isquitibiales, por lo que su presencia también está en duda para el duelo contra Barcelona, el jueves 21 de mayo, en la Copa Libertadores.

También se lesionó el defensor Juan Ignacio Díaz, con un problema muscular de bajo grado.

De acuerdo a la información de Cooperativa Deportes, Agustín Farías reemplazará a Medel y Daniel González a Díaz en el partido contra Limache.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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