La UC conmemoró el natalicio de Raimundo Tupper: Tu recuerdo ilumina desde el cielo

Universidad Católica usó sus redes sociales para recordar el natalicio de Raimundo Tupper, jugador que se transformó en un emblema del elenco cruzado luego de sus destacadas actuaciones con la Franja.

"Un 7 de enero de 1969 nació Raimundo Tupper. Tu recuerdo ilumina a toda la UC desde el cielo y sigue más vivo que nunca en nuestros corazones", escribió el cuadro estudiantil junto a una imagen del fallecido futbolista.

Tupper hizo inferiores en la UC, llegando a disputar más de 316 partidos como profesional con el club, logrando además un título de Primera División (1987), dos Copa Chile (1991 y 1995) y la Copa Interamericana (1994).

Además, fue seleccionado sub 20 en el Mundial de Chile 1987 y jugó con la Roja adulta siete partidos.

Tupper falleció el 20 de julio de 1995 a los 26 años.