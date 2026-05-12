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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC está de duelo: Falleció la madre de Daniel Garnero

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La señora María Angélica falleció a los 87 años.

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Universidad Católica informó este martes del sensible fallecimiento de María Angélica Bourlon, madre del director técnico del primer equipo, Daniel Garnero.

A través de un comunicado oficial, el club expresó su pesar por la partida de la señora María Angélica, quien falleció a los 87 años.

"Cruzados comunica la sensible partida, a los 87 años, de la señora María Angélica Bourlon de Garnero (Q.E.P.D.)", señala el texto publicado en redes sociales.

Desde la entidad enviaron un "abrazo afectuoso de consuelo, paz y tranquilidad" al estratega argentino, haciendo extensivas sus condolencias a toda su familia, amigos y cercanos en este difícil momento.

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