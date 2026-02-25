La UC, Palestino y Coquimbo solicitaron espacio de diálogo por la reforma al fútbol

Universidad Católica, Palestino y Coquimbo Unido hicieron un llamado este miércoles al Senado y al Ejecutivo para abrir una instancia de debate técnico previo a la votación de la reforma al fútbol profesional. A través de una misiva publicada en El Mercurio, los líderes de los tres clubes manifestaron la necesidad de ser escuchados para evitar que la nueva normativa debilite la actividad deportiva en Chile.

El presidente de Cruzados, Juan Tagle; el timonel de Palestino, Jorge Uauy; y el mandamás de Coquimbo Unido, Jorge Contador, firmaron el documento publicado en el matutino, donde cuestionaron las indicaciones introducidas en 2025.

Los directivos argumentaron que las normas propuestas alteran profundamente el modelo de organización sin contar con estudios de impacto conocidos ni haber escuchado a quienes financian y desarrollan la disciplina.

Entre las preocupaciones expuestas por los equipos, destaca la transformación forzosa de las ligas en sociedades anónimas especiales y la responsabilidad solidaria de la liga ante deudas de clubes descendidos. Asimismo, advirtieron que el esquema de integración a la federación podría generar tensiones con el principio de autonomía que exige FIFA a sus asociaciones miembro.

Otro punto de conflicto fue la intención de someter la nominación de las selecciones nacionales a comisiones técnicas colegiadas. Los presidentes aseguraron que esta medida no tiene precedentes internacionales y restaría competitividad a los entrenadores de los representativos de Chile, afectando directamente la calidad de las categorías juveniles y adultas.

Finalmente, los representantes de Universidad Católica, Palestino y Coquimbo Unido recalcaron que su intención es fortalecer la transparencia y la seguridad, pero con decisiones técnicamente sólidas. "Abran un espacio formal de discusión con los presidentes de clubes, con el fin de lograr un proyecto que realmente fortalezca al fútbol chileno", sentenciaron en el texto.