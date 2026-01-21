La UC respondió a Colo Colo por apodo de Correa: "Toro hay uno solo"

Universidad Católica le respondió a Colo Colo a través de redes sociales por el apodo de su atacante Fernando Zampedri, luego de que el cuador "albo" publicó los goles de Javier Correa ante Alianza Lima por la Serie Río de la Plata bajo el mensaje "doblete del Toro".

Este Martes, los cruzados derrotaron a Huachipato por 4-2 en las semifinales de la Supercopa con dos goles de Zampedri. Tras esta victoria, el equipo de la franja compartió los tantos de su goleador acompañados del mensaje "Toro hay uno solo".

Los hinchas de Colo Colo reaccionaron con molestia en la publicación del club, cuestionando el uso del sobrenombre atribuido a Javier Correa y señalando que el delantero no es identificado de esa manera por la mayoría de los seguidores.

Ahora Universidad Católica espera rival en la final de la Supercopa que saldrá del vencedor entre Coquimbo Unido y Deportes Limache. Por su parte, Colo Colo disputará este miércoles su tercer partido por el torneo amistoso disputado en Uruguay ante Peñarol a las 21:00 horas (21:00 GMT).