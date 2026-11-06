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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

La UC tiene en carpeta a Fernando De Paul para reforzar su arco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Además del "Tuto", los "cruzados" también sondean a uno de los arqueros regulares de los últimos campeonatos.

La UC tiene en carpeta a Fernando De Paul para reforzar su arco
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Universidad Católica ya comienza a trabajar en miras al mercado de pases para la temporada 2027, con el portero de Colo Colo Fernando De Paul como una de sus opciones rumbo a la próxima campaña.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el jugador "albo" ya está en la carpeta "cruzada" para disputar el puesto con Vicente Bernedo, ante la posible salida de Darío Melo al fin del presente torneo.

El futuro del "Tuto" en Pedrero aún no está definido, pues termina contrato con Colo Colo en diciembre de este año.

De Paul no es el único nombre que analiza la UC, ya que también sondea a Ignacio González, arquero de Everton de Viña del Mar y uno de sus mayores referentes en los últimos campeonatos.

Al igual que Fernando de Paul, "Nacho" también tiene contrato vigente con su actual club hasta el final de 2026.

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