Matías Claro: Tenemos que juntarnos con Garnero y ver un acuerdo que sea bueno para él y para la UC
"Hasta que no resolvamos la situación con Daniel, no vamos a contactar a ningún otro técnico", dijo el mandamás de Cruzados.
"Hasta que no resolvamos la situación con Daniel, no vamos a contactar a ningún otro técnico", dijo el mandamás de Cruzados.
El presidente de Cruzados, Matías Claro, se refirió al futuro del DT Daniel Garnero tras el inicio del análisis del gerente deportivo Francisco Pérez Lázaro y la revisión de carpetas con eventuales reemplazantes.
"Claramente, la continuidad de Daniel Garnero es la decisión más importante y la primera que tenemos que tomar. En eso estamos trabajando, pero tenemos que tener paciencia", señaló.
El dirigente indicó que habrá que esperar "unas dos o tres semanas más para decidir por nuestro lado, juntarnos con Daniel Garnero, ver cuáles son sus pretensiones y ambiciones, y ver si podemos llegar a algún acuerdo que sea bueno tanto para él como para lo que quiere Universidad Católica para el próximo año".
Por otro lado, Claro hizo una aclaración: "Descarto categóricamente cualquier contacto con algún técnico. Nosotros en eso tratamos de ser bastante serios. Hasta que no resolvamos la situación con Daniel, no vamos a contactar a ningún otro técnico".
Como informamos en Cooperativa Deportes, dentro de los candidatos de larga data en la UC asoman Pablo Sánchez y Eduardo Berizzo. El club pretende encontrar un entrenador con roce internacional, conocimiento del fútbol chileno y que pueda manejar el peso del camarín.