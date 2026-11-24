El presidente de Cruzados, Matías Claro, se refirió al futuro del DT Daniel Garnero tras el inicio del análisis del gerente deportivo Francisco Pérez Lázaro y la revisión de carpetas con eventuales reemplazantes.

"Claramente, la continuidad de Daniel Garnero es la decisión más importante y la primera que tenemos que tomar. En eso estamos trabajando, pero tenemos que tener paciencia", señaló.

El dirigente indicó que habrá que esperar "unas dos o tres semanas más para decidir por nuestro lado, juntarnos con Daniel Garnero, ver cuáles son sus pretensiones y ambiciones, y ver si podemos llegar a algún acuerdo que sea bueno tanto para él como para lo que quiere Universidad Católica para el próximo año".

Por otro lado, Claro hizo una aclaración: "Descarto categóricamente cualquier contacto con algún técnico. Nosotros en eso tratamos de ser bastante serios. Hasta que no resolvamos la situación con Daniel, no vamos a contactar a ningún otro técnico".

Como informamos en Cooperativa Deportes, dentro de los candidatos de larga data en la UC asoman Pablo Sánchez y Eduardo Berizzo. El club pretende encontrar un entrenador con roce internacional, conocimiento del fútbol chileno y que pueda manejar el peso del camarín.