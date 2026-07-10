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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Matías Palavecino: Me gustaría vestir la camiseta de Chile

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El mediocampista se mostró abierto a la posibilidad de una eventual nacionalización y convocatoria.

Matías Palavecino: Me gustaría vestir la camiseta de Chile
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Matías Palavecino, volante argentino de Universidad Católica, reconoció su deseo de poder defender a la selección chilena en un futuro.

"Obviamente me gustaría jugar por Argentina, pero también me gustaría vestir la camiseta de Chile. No sé cuanto me falta para la nacionalización", admitió el volante trasandino al creador de contenido El Fofo.

El eventual proceso para obtener la nacionalidad chilena se abriría en 2030, cuando el mediocampista cumpla los cinco años de residencia en el territorio nacional, los cuales tienen que ser ininterrumpidos.

Palavecino lleva dos temporadas jugando en el balompié nacional y la temporada pasada fue uno de los mejores jugadores de la Liga de Primera y figura clave para el histórico título del cuadro "pirata".

Sin embargo, en este 2026 el mediocampista trasandino no ha cumplido con las mismas expectativas con la camiseta del elenco cruzado, despertando rumores sobre una salida a México para sumarse a Querétaro.

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