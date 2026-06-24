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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Matías Palavecino: "Estoy feliz en la UC, no tengo la cabeza en otro lado"

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El volante sonó como opción para Querétaro de México.

Matías Palavecino:
 ATON
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Fue la semana pasada que se dio a conocer la posibilidad de que Matías Palavecino parta de Universidad Católica para juntarse en Querétaro de México con Esteban González, técnico que sacó su mejor rendimiento y con el que fue campeón en Coquimbo Unido.

Por eso, tras ser una de las figuras del cuadro cruzado en el triunfo por 3-1 ante Everton en Viña del Mar por Copa Chile, donde entregó una asistencia, el volante argentino se refirió a su situación.

Consultado en TNT Sports sobre la oferta del elenco azteca, Matías Palavecino respondió: "La verdad que no sé, eso es algo que lo maneja mi representante, yo estoy feliz de estar acá, estoy contento, no tengo la cabeza en otro lado".

Respecto a su primer semestre en la UC, el trasandino sostuvo: "Me voy sintiendo muy bien. Mis compañeros me hacen sentir parte de esto y me dan confianza, soy un agradecido de ello. Cuando me toque sumar, ahí estaré".

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