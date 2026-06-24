Matías Palavecino: "Estoy feliz en la UC, no tengo la cabeza en otro lado"
El volante sonó como opción para Querétaro de México.
El volante sonó como opción para Querétaro de México.
Fue la semana pasada que se dio a conocer la posibilidad de que Matías Palavecino parta de Universidad Católica para juntarse en Querétaro de México con Esteban González, técnico que sacó su mejor rendimiento y con el que fue campeón en Coquimbo Unido.
Por eso, tras ser una de las figuras del cuadro cruzado en el triunfo por 3-1 ante Everton en Viña del Mar por Copa Chile, donde entregó una asistencia, el volante argentino se refirió a su situación.
Consultado en TNT Sports sobre la oferta del elenco azteca, Matías Palavecino respondió: "La verdad que no sé, eso es algo que lo maneja mi representante, yo estoy feliz de estar acá, estoy contento, no tengo la cabeza en otro lado".
Respecto a su primer semestre en la UC, el trasandino sostuvo: "Me voy sintiendo muy bien. Mis compañeros me hacen sentir parte de esto y me dan confianza, soy un agradecido de ello. Cuando me toque sumar, ahí estaré".