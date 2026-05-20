Montes: Nos jugamos más que el nombre de la UC, también el de los equipos chilenos
El atacante anticipó el duelo ante Barcelona SC en el Claro Arena por la quinta fecha del Grupo D en la Copa Libertadores.
El atacante anticipó el duelo ante Barcelona SC en el Claro Arena por la quinta fecha del Grupo D en la Copa Libertadores.
Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, anticipó el duelo ante Barcelona SC de este jueves, sosteniendo que el equipo buscará mantener sus opciones de avanzar a octavos en la penúltima fecha de la fase grupal en la Copa Libertadores.
En ese sentido, el atacante precisó: "Acá básicamente nos jugamos más que el nombre de U. Católica, también el de los equipos chilenos, para que no nos miren en menos y veamos que en verdad podemos competir a nivel global".
Consultado por la incapacidad de festejar en el Claro Arena a nivel continental, Clemente Montes se defendió diciendo: "No pesa. Si ganáramos todos los partidos de local seríamos invencibles. Hemos perdido dos veces (en el año). Estamos muy tranquilos, que confiamos mucho en nuestra cancha, en nuestra hinchada".
Finalmente, se refirió a la recuperación de Fernando Zampedri: "Ahora le vamos a decir el 'Toro Enmascarado'. Personalmente lo he visto bien en los entrenamientos, así que muy contento por él y porque esté, porque al final es un pilar muy importante para nosotros".
Universidad Católica se medirá desde las 20:30 horas (00:30 GMT) ante Barcelona SC. Los cruzados marchan terceros en el grupo con 7 puntos, los mismos que Boca Juniors, aunque los argentinos los superan por diferencia de goles. Cruzeiro lidera con 8 unidades, mientras que el cuadro ecuatoriano es último con 3.