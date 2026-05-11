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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Palavecino por su roja: No quise hacer eso, lo juro por mi hijo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante de Universidad Católica explicó la acción que terminó con su expulsión ante Ñublense.

Palavecino por su roja: No quise hacer eso, lo juro por mi hijo
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El volante Matías Palavecino realizó un fuerte descargo tras su expulsión en el empate 1-1 de Universidad Católica ante Ñublense por la Copa de la Liga, luego de una acción revisada por el VAR en la que golpeó a Jovany Campusano.

"Realmente estoy destrozado. Era un partido donde íbamos ganando con un hombre más, podíamos ganar tranquilamente y el partido ya lo estábamos manejando. La verdad es que fue una jugada donde veo que él me tira un manotazo, quiero ganar la falta, cierro los ojos y me tapo la cara. En ese momento no sabía si lo había tocado, si le había pegado", explicó el jugador cruzado.

Palavecino agregó: "En un momento pensé que la expulsión era para él por tirarme un manotazo, después se ve en la jugada que cuando me caigo lo toco. Estoy destrozado, nunca quise hacer eso. Se los puedo jurar por lo que más amo en esta vida, que es mi hijo. Nunca fue mi intención tocarlo".

La expulsión dejó a la UC con 10 jugadores frente a Ñublense que ya jugaba con uno menos, en un partido que el cuadro "cruzado" ganaba hasta el último minuto antes de resignar el empate.

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