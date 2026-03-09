¡Tensión cruzada! Clemente Montes le dio un cabezazo a Matías Palavecino en agónica derrota de la UC

Universidad Católica sufrió un duro tropiezo el fin de semana al caer por 1-0 ante O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, resultado por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 que le impidió al elenco "cruzado" alcanzar la cima del torneo y que dejó los ánimos visiblemente caldeados en la escuadra precordillerana.

La frustración por el estrecho trámite del compromiso quedó en total evidencia en el epílogo del pleito, momento en el que se vivió un insólito y tenso round entre dos compañeros de equipo: el argentino Matías Palavecino y Clemente Montes.

En la última acción del partido, el juez sancionó un tiro libre a favor de la UC a un costado del área celeste. Palavecino acomodó el balón con la clara intención de ejecutar, lo que desató la molestia de Montes, quien le exigió patear la falta.

Ante la insistencia del atacante, el exjugador de Coquimbo Unido le propinó un leve empujón para alejarlo. La respuesta del delantero cruzado no se hizo esperar: reaccionó propinándole un cabezazo al volante trasandino producto de la pura rabia. Afortunadamente, el "10" decidió no seguir con la disputa y evitó que el escándalo pasara a mayores.

Mientras Montes se instalaba en el área local, tuvo que ser contenido por los propios jugadores del "Capo de Provincia" al tiempo que vociferaba al aire, totalmente ofuscado por no haber podido cobrar el lanzamiento.

Para ponerle un broche de oro a la secuencia, Palavecino ejecutó el tiro libre y estuvo a centímetros de firmar el empate, pero una espectacular intervención del portero Omar Carabalí ahogó el grito de gol forastero y selló la victoria definitiva para los dueños de casa.