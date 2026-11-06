Sebastián Arancibia quedó descartado en la UC para lo que resta de la temporada

El defensor nacional Sebastián Arancibia quedó descartado en Universidad Católica para lo que resta de la temporada, luego de confirmarse la gravedad de la lesión que sufrió en el Clásico Universitario.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, el lateral derecho debió inmovilizar su extremidad con una bota ortopédica tras una rotura de tres de los cinco ligamentos en su pie, percance que lo mantendrá al margen de los duelos ante Deportes Limache, Colo Colo, Huachipato y U. de Concepción.

Con esta ausencia, Daniel Garnero trabajó con Tomás Asta-Buruaga como el principal candidato para asumir la titularidad.

El cuadro precordillerano recibirá al elenco "tomatero" este domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas (15:30 GMT) en el Claro Arena por la fecha 27, con la misión de sumar tres puntos para presionar a los "azules" en la lucha por el "Chile 2".