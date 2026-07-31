Sebastián Arancibia se lesionó y será baja en la visita de la UC a Deportes Concepción

En la previa de su viaje para enfrentar a Deportes Concepción este domingo, en Universidad Católica lamentaron la lesión del defensor Sebastián Arancibia y su baja para el duelo de este domingo en el "Ester Roa Rebolledo".

Según información de Cooperativa Deportes, el lateral se lesionó este jueves, después de volver del microciclo de la selección chilena que tuvo entre lunes y miércoles, lo que terminó afectando su reintegro a los trabajos de Daniel Garnero.

Ante este escenario, Bernardo Cerezo asoma como el principal candidato para la vacante, aunque Daniel González también aparece como opción al no desconocer el puesto de lateral derecho.

Universidad Católica se ubica en la segunda posición de la Liga de Primera con 27 puntos y se distancia por 12 unidades del liderato de Colo Colo.

El partido de la UC y Concepción está programado para las 12:30 horas (16:30 GMT) del domingo en Collao, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.