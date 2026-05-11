Tagle: Le pedí varias veces a Milad que desmienta lo del golpe de estado

El expresidente de Cruzados, Juan Tagle, emplazó al timonel de la ANFP, Pablo Milad, a desmentir las versiones sobre un supuesto intento de golpe de estado que se le atribuyó en medio de los movimientos dirigenciales del fútbol chileno.

En entrevista con The Clinic, Tagle recordó que conversó con Milad tras anunciar su salida de la concesionaria que administra a la UC y que incluso le pidió apoyo para integrar el Consejo de la Federación, aunque aseguró que otros directores no respaldaron esa opción.

"Ahora yo le he pedido a Pablo varias veces que, aparte de decir esto que dice, diga formalmente y desmienta esto del golpe de estado. No sé, yo creo que tiene muchas presiones adentro, de otros directores o de otros presidentes", afirmó el abogado.

Tagle también descartó por ahora una postulación a la Federación de Fútbol de Chile, al señalar que lo ocurrido "desmotiva bastante" y que la situación generó "una guerra sucia, muy sucia", aunque no cerró completamente la puerta a una eventual candidatura futura si existe un respaldo transversal de clubes.