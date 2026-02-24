Tomás Asta-Buruaga y su rol en la UC: Me siento cómodo y con mucha confianza

El futbolista chileno Tomás Asta-Buruaga se refirió a su rol en Universidad Católica y a la competencia que tiene en el puesto de lateral derecho junto a Bernardo Cerezo y Sebastián Arancibia (cuando vuelva de la lesión), señalando que "la idea es aportar al equipo".

"Me siento cómodo y con mucha confianza. Obviamente soy muy autocrítico conmigo mismo; sé que tengo que mejorar los centros, cuando llego ahí a tres cuartos tengo que tomar mejores decisiones", señaló el formado en Unión Española.

También se refirió en profundidad a sus compañeros en la posición: "En cuanto a la competencia, es muy sana. Bernardo es un excelente jugador, así que hay una competencia muy linda. Y bueno, cuando vuelva Seba también va a estar muy linda porque todos sabemos la calidad de jugador que es".

Por último comentó su función dentro del equipo dirigido por Daniel Garnero: "La idea es seguir jugando, seguir teniendo ritmo, que es lo más importante, pero también aportar al grupo y al equipo como siempre lo he dicho; aunque me toque jugar cinco o tres minutos, o desde el inicio, lo que sea".