Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.7°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica anunció principio de acuerdo con Matías Palavecino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante fue clave en la campaña del campeón Coquimbo Unido.

Universidad Católica anunció principio de acuerdo con Matías Palavecino
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica informó que tiene un principio de acuerdo para fichar al volante Matías Palavecino para la temporada 2026.

El volante argentino fue clave en la campaña del campeón Coquimbo Unido y viajará a Chile para someterse a los exámenes médicos de rigor previos a la firma de contrato.

"En caso de superar exitosamente los exámenes, el jugador firmará su vínculo con Universidad Católica y se integrará al plantel de los Cruzados", informó el club.

La UC ha avanzado con celeridad en la contratación de refuerzos para tener el plantel armado antes del arranque de la pretemporada, y en esta jornada oficializó las contrataciones de Bernardo Cerero, Jimmy Martínez y Justo Giani.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada