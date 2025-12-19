Universidad Católica anunció principio de acuerdo con Matías Palavecino

Universidad Católica informó que tiene un principio de acuerdo para fichar al volante Matías Palavecino para la temporada 2026.

El volante argentino fue clave en la campaña del campeón Coquimbo Unido y viajará a Chile para someterse a los exámenes médicos de rigor previos a la firma de contrato.

"En caso de superar exitosamente los exámenes, el jugador firmará su vínculo con Universidad Católica y se integrará al plantel de los Cruzados", informó el club.

La UC ha avanzado con celeridad en la contratación de refuerzos para tener el plantel armado antes del arranque de la pretemporada, y en esta jornada oficializó las contrataciones de Bernardo Cerero, Jimmy Martínez y Justo Giani.