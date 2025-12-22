Universidad Católica aseguró la renovación de Clemente Montes por dos temporadas

En lo que será un exigente 2026, en Universidad Católica comenzaron a encontrar tranquilidad en la planificación del plantel que deberá competir en la Copa Libertadores, la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa y la nueva Copa de la Liga.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, la directiva de Cruzados puso fin a la incertidumbre en torno al futuro del delantero nacional Clemente Montes y aseguró su renovación para las siguientes dos temporadas.

Si bien el extremo manejó opciones para partir al extranjero, con sondeos desde Brasil, Argentina e incluso Bulgaria, dichas alternativas quedaron descartadas y el atacante de 24 años será una alternativa a considerar para aumentar el volumen de jugadores.

Esta decisión no cerró la puerta a la eventual incorporación de César Munder. En la dirigencia explicaron que su retorno sigue pendiente de cara a un calendario que podría superar los 60 partidos en 2026 y no como un reemplazo directo de Montes.