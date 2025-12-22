Universidad Católica aseguró la renovación de Clemente Montes por dos temporadas
Esta continuidad no descarta el eventual retorno de César Munder.
Esta continuidad no descarta el eventual retorno de César Munder.
En lo que será un exigente 2026, en Universidad Católica comenzaron a encontrar tranquilidad en la planificación del plantel que deberá competir en la Copa Libertadores, la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa y la nueva Copa de la Liga.
Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, la directiva de Cruzados puso fin a la incertidumbre en torno al futuro del delantero nacional Clemente Montes y aseguró su renovación para las siguientes dos temporadas.
Si bien el extremo manejó opciones para partir al extranjero, con sondeos desde Brasil, Argentina e incluso Bulgaria, dichas alternativas quedaron descartadas y el atacante de 24 años será una alternativa a considerar para aumentar el volumen de jugadores.
Esta decisión no cerró la puerta a la eventual incorporación de César Munder. En la dirigencia explicaron que su retorno sigue pendiente de cara a un calendario que podría superar los 60 partidos en 2026 y no como un reemplazo directo de Montes.