Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.8°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica aseguró la renovación de Clemente Montes por dos temporadas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Esta continuidad no descarta el eventual retorno de César Munder.

Universidad Católica aseguró la renovación de Clemente Montes por dos temporadas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En lo que será un exigente 2026, en Universidad Católica comenzaron a encontrar tranquilidad en la planificación del plantel que deberá competir en la Copa Libertadores, la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa y la nueva Copa de la Liga.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, la directiva de Cruzados puso fin a la incertidumbre en torno al futuro del delantero nacional Clemente Montes y aseguró su renovación para las siguientes dos temporadas.

Si bien el extremo manejó opciones para partir al extranjero, con sondeos desde Brasil, Argentina e incluso Bulgaria, dichas alternativas quedaron descartadas y el atacante de 24 años será una alternativa a considerar para aumentar el volumen de jugadores.

Esta decisión no cerró la puerta a la eventual incorporación de César Munder. En la dirigencia explicaron que su retorno sigue pendiente de cara a un calendario que podría superar los 60 partidos en 2026 y no como un reemplazo directo de Montes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada