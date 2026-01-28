Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica está tras los pasos de Maximiliano Gutiérrez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El extremo de 21 años tiene contrato con Huachipato.

Universidad Católica busca aprovechar la última semana del mercado de verano para reforzar el sector derecho de la cancha con una incorporación más.

Según informamos en Cooperativa Deportes, Cruzados tiene en carpeta al extremo de 21 años Maximiliano Gutiérrez, quien genera un consenso entre la dirigencia y el entrenador, Daniel Garnero.

Para fichar al jugador, quien mantiene contrato vigente con Huachipato hasta 2027, la UC deberá desembolsar una suma cercana al millón de dólares, por lo que el club evalúa distintas fórmulas para concretar su llegada, siendo un préstamo la opción más viable.

