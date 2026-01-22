Universidad Católica oficializó la contratación de Martín Gómez como nuevo refuerzo

- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

Universidad Católica oficializó este jueves la contratación del joven volante argentino Martín Gómez, de 19 años, quien llegó a préstamo por un año, con opción de compra, desde Real Pilar de Argentina.

"El volante ya se puso La Franja y trabaja junto al Plantel de Honor de Universidad Católica", publicó el club en sus redes sociales, con la imagen del jugador posando la camiseta.

Gómez es el quinto fichaje de la UC para la temporada 2026, sumándose a Justo Giani, Jimmy Martínez, Bernardo Cerezo y Matías Palavecino.

El próximo partido de Universidad Católica será el domingo, a las 19:00 horas (22:00 GMT), en la final de la Supercopa ante Coquimbo Unido.