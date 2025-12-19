Universidad Católica oficializó la llegada del argentino Justo Giani

Universidad Católica anunció oficialmente el fichaje de Justo Giani este viernes, convirtiéndose el volante argentino en el primer refuerzo del elenco precordillerano para la temporada 2026.

"El jugador superó exitosamente los exámenes médicos y firmó su contrato con el club. Justo Giani se incorporará a los trabajos de la UC el 5 de enero, cuando el equipo dirigido por Daniel Garnero retome la preparación para los desafíos del 2026", comunicaron los cruzados en redes sociales.

El argentino de 26 años que viene procedente de Aldosivi también vistió las camisetas de Quilmes, Newell's Old Boys, Patronato y Atlético Tucumán.

De este modo, la UC firmó a su primer refuerzo para 2026 a la espera de oficializar la llegada de Matías Palavecino, Bernardo Cerezo y Jimmy Martínez.

Durante el próximo año, los cruzados tendrán un extenso calendario, ya que deberán disputar la Liga de Primera, Copa Libertadores, Supercopa, Copa Chile y Copa de la Liga.