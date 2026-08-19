Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago8.0°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

[VIDEO] El cántico de la hinchada contra la dirigencia de Cruzados durante la derrota con Estudiantes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los fanáticos de la UC expresaron su molestia por la falta de refuerzos y la eliminación en la Copa Libertadores.

[VIDEO] El cántico de la hinchada contra la dirigencia de Cruzados durante la derrota con Estudiantes
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica quedó eliminada de la Copa Libertadores al sufrir una dura derrota con Estudiantes de La Plata en la revancha de octavos, y durante los minutos finales del partido en el Claro Arena, los hinchas de la Franja expresaron su molestia con cánticos contra la dirigencia de Cruzados.

En el cántico, los barristas de la UC gritaron contra los dirigentes con garabatos y enfatizando que "no los quiere nadie", debido a la falta de refuerzos en el segundo semestre, considerando las múltiples bajas que tenía el equipo.

Revisa el malestar de los hinchas cruzados en el Claro Arena: 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada