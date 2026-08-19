[VIDEO] El cántico de la hinchada contra la dirigencia de Cruzados durante la derrota con Estudiantes

Universidad Católica quedó eliminada de la Copa Libertadores al sufrir una dura derrota con Estudiantes de La Plata en la revancha de octavos, y durante los minutos finales del partido en el Claro Arena, los hinchas de la Franja expresaron su molestia con cánticos contra la dirigencia de Cruzados.

En el cántico, los barristas de la UC gritaron contra los dirigentes con garabatos y enfatizando que "no los quiere nadie", debido a la falta de refuerzos en el segundo semestre, considerando las múltiples bajas que tenía el equipo.

Revisa el malestar de los hinchas cruzados en el Claro Arena: