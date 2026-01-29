[VIDEO] "Inspirada en un estilo clásico": La UC presentó su camiseta alternativa

Universidad Católica y la marca deportiva que viste al elenco cruzado presentó a través de redes sociales la indumentaria que usará el equipo en sus partidos como visitante.

A través de un video que deja ver una grabación en formato VHS, Puma explica que la camiseta está "inspirada en un estilo clásico y hecha para representar a los Cruzados en todas partes".

La nueva tenida vuelve a los tonos rojos y azules que hasta hace algunos años ocupaba la UC como tenida alternativa.

¿Cuándo y dónde juega la UC?

Universidad Católica se verá las caras este domingo 1 de febrero ante Deportes La Serena por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco cruzado jugará a las 18:00 horas en el Estadio La Portada.

Mira acá el video