Zampedri: Los dos goles más importantes en Chile los tengo contra la U

El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, anticipó el duelo de este fin de semana ante U. de Chile, en una nueva edición del clásico universitario, y afirmó que el cuadro "cruzado" se prepara de la mejor forma posible para sacar adelante un resultado positivo.

"Obviamente queremos siempre marcar, hacer goles, pero no siempre se puede. Sí me enfoco mucho en mi equipo, en mis compañeros, en el triunfo, que eso yo creo que está primero. Después, si el gol llega o no, es parte del trabajo, es parte de la insistencia, de estar buscándolo día a día. Ojalá me toque convertir", sostuvo el ariete.

"En los clásicos siempre es lindo, son recordados. Creo que los dos goles más importantes en Chile los tengo contra la U, entonces obviamente que marcarle es lindo, pero nosotros nos preocupamos en tratar de que las cosas salgan bien y quedarnos con los tres puntos", declaró, recordando su gol de chilena y la anotación con que se convirtió en el máximo goleador histórico de U. Católica.

Consultado con respecto a una supuesta mano favorable de los árbitros a la UC, dijo desconocer esas voces: "No vi ninguna crítica sobre Católica sobre los arbitrajes, me estás sorprendiendo, porque el partido pasado tuvimos una expulsión, debería ser al revés, nos quedamos con un jugador importante fuera del clásico. No sé qué responder... No vi quién lo dijo, no puedo responder".

En la antesala del compromiso de este sábado, manifestó que "venimos con muchos partidos en esta semana y solamente pensamos en recuperarnos y en pensar en el próximo partido".

"El próximo partido es con la U, es el clásico. Nosotros pensamos en el sábado hacer un gran partido, en descansar bien esta semana, en fijarnos los errores que por ahí tuvimos el partido pasado, en corregir y enfrentar este partido como un clásico, como lo enfrentamos siempre, con todas las ganas, con toda la ilusión de ganar", sostuvo.

Finalmente, habló sobre la opción de contar con hinchas visitates en los clásicos: "Sería muy lindo, ojalá que se pueda dar. Si no es en este partido, en el próximo tiempo. Tenemos que saber comportarnos y disfrutar de estos eventos", cerró.