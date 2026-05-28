Zampedri tras eliminar a Boca: Mucha gente nos subestimó, los partidos se ganan en la cancha

Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica, valoró la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Boca Juniors y remarcó que el equipo cruzado fue subestimado en Argentina.

"Creo que arrancamos la copa un poco tímido de lo local contra este mismo rival. Lo charlamos puertas para adentro que así no se podía jugar e hicimos una gran copa, donde en la previa no nos tenían fe de que íbamos a clasificar y terminamos saliendo primero", declaró Zampedri en la transmisión oficial.

"Entonces creo que por ahí mucha gente nos subestimó. De este lado de la cordillera nos han subestimado desde el inicio y hoy dimos cuenta que los partidos se ganan en la cancha", disparó Zampedri.

También habló del funcionamiento del cuadro "Cruzado": "Sostuvimos muy bien una defensa de cuatro y por ahí cinco, corriéndonos muy bien, marcando mucho al medio donde ellos tenían mucho juego. Creo que le cortamos la circulación de Paredes de ahí en el medio donde ellos por ahí mueven la pelota", remarcó.

Por último envió un mensaje a la hinchada del elenco precordillerano: "Disfruten y gracias por el apoyo. Lo sentimos en todo momento, una alegría muy grande. Y bueno a la gente que no pudo venir también, la verdad que nosotros cuando jugamos de local sentimos un apoyo increíble así que nada, agradecido a toda nuestra gente", cerró.