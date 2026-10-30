Zampedri y el irregular momento de la UC: Estamos molestos, no es lo que queremos demostrar

Fernando Zampedri, capitán y goleador de Universidad Católica, palpitó el clásico universitario contra U. de Chile y se refirió al irregular momento que vive el cuadro cruzado, señalando que están incómodos con el rendimiento y apuntó a los recesos que "nos han perjudicado".

"Lo que estamos pasando por equipo, estamos molestos, no estamos cómodos, no es lo que queremos demostrar. Ganamos cuatro partidos, el parate nos ha perjudicado. Tuvimos dos golpes duros, que nos molestan, nos duelen, pero vamos a seguir trabajando, para mejorar, pensar en el clásico y tratar de ganarlo", declaró Zampedri en la conferencia de prensa conjunta con Daniel Garnero, Fernando Gago y Eduardo Vargas.

Del mismo modo, Zampedri sostuvo que "el campeonato está raro, nos ha tocado frenar en muchas ocasiones. Nosotros en el torneo habíamos ganado cuatro, estábamos muy bien, y vino un parate largo que no nos ha favorecido. Y nos encontramos con dos partidos negativos para lo que queremos aspirar, pero hay que seguir trabajando".

"No estamos contentos, estamos disconformes, pero por estos dos partidos que no fueron positivos no podemos tirar todo a la basura, hay que seguir trabajando, más que antes, representar al club de la mejor manera", agregó.

Además, precisó que en el clásico "tenemos esa posibilidad, ganar, dejar los tres puntos en casa, ganar un partido importante, y estamos con la cabeza para conseguir eso".

Finalmente, reiteró su crítica al receso: "Vamos a tener tres partidos esta semana, que es totalmente loco también. No jugamos por un mes y medio en el torneo local y ahora jugamos tres partidos en siete días. Hay cosas que no están bien".

"Pero no nos quedamos con eso, nos quedamos con lo que nos preocupa, que es el rendimiento, y qué más lindo que un clásico para salir de este momento", sentenció.

El clásico universitario está programado para las 12:30 horas (15:30 GMT) de este domingo en el Claro Arena y lo podrás seguir en nuestras plataformas.