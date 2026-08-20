Agustín Arce rumbo al Superclásico: "Siempre hemos confiado en que podemos ser campeones"
El jugador azul remarcó que "debemos seguir recortando distancia" en un cruce que "es un partido más".
El jugador azul remarcó que "debemos seguir recortando distancia" en un cruce que "es un partido más".
Agustín Arce, volante de Universidad de Chile, palpitó el Superclásico 200 ante Colo Colo de este domingo 23 de agosto (15:00 horas) y puso sobre la mesa la ilusión azul de remontar en la tabla, liderada justamente por los albos.
"Esta confianza venía de hace mucho tiempo. Este partido vamos a hacerlo de muy buena manera para seguir en esa racha", señaló en entrevista con TNT Sports.
Arce destacó que "desde el inicio de campeonato, siempre hemos sentido y confiamos en que podemos ser campeones".
"Debemos seguir recortando distancia. Este es un partido más, si ganamos vamos a sumar de a tres y es lo que vamos a salir a buscar", expuso.
Sobre su actualidad como titular en la U, comentó que "yo siempre pienso que no voy a jugar el fin de semana para esforzarme cada día más", tomando su rol "con tranquilidad y responsabilidad, como corresponde. Que se me estén dando las cosas es una alegría inmensa y no quiero soltar la camiseta".
El Superclásico en el Estadio Nacional será clave para el "Romántico Viajero", pues Colo Colo empató en la fecha pasada: Un triunfo de la U recortaría la distancia a siete unidades.