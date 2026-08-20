Agustín Arce rumbo al Superclásico: "Siempre hemos confiado en que podemos ser campeones"

Agustín Arce, volante de Universidad de Chile, palpitó el Superclásico 200 ante Colo Colo de este domingo 23 de agosto (15:00 horas) y puso sobre la mesa la ilusión azul de remontar en la tabla, liderada justamente por los albos.

"Esta confianza venía de hace mucho tiempo. Este partido vamos a hacerlo de muy buena manera para seguir en esa racha", señaló en entrevista con TNT Sports.

Arce destacó que "desde el inicio de campeonato, siempre hemos sentido y confiamos en que podemos ser campeones".

"Debemos seguir recortando distancia. Este es un partido más, si ganamos vamos a sumar de a tres y es lo que vamos a salir a buscar", expuso.

Sobre su actualidad como titular en la U, comentó que "yo siempre pienso que no voy a jugar el fin de semana para esforzarme cada día más", tomando su rol "con tranquilidad y responsabilidad, como corresponde. Que se me estén dando las cosas es una alegría inmensa y no quiero soltar la camiseta".

El Superclásico en el Estadio Nacional será clave para el "Romántico Viajero", pues Colo Colo empató en la fecha pasada: Un triunfo de la U recortaría la distancia a siete unidades.