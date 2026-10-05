Desalojaron 126 viviendas de Antofagasta tomadas pese a sus fallas estructurales

Este lunes se concretó el esperado desalojo de la Villa El Salar en Antofagasta: 126 viviendas que habían sido desocupadas por sus propietarios y tomadas posteriormente por otras personas.

Este conjunto arrastra graves problemas desde su origen: Contraloría determinó responsabilidades compartidas del Serviu y de la constructora Silvio Cuevas Suárez por fallas estructurales críticas: grietas, hundimientos y filtraciones que obligaron a reubicar y a otorgar subsidios de arriendo a las familias originales.

La restitución administrativa de las viviendas dará paso, ahora, a obras de demolición y corte de suministros irregulares.

"CGE debería haber desconectado todas las viviendas; muchas estaban colgadas a la energía, lo mismo Aguas Antofagasta", señaló la directora subrogante del Serviu, Blanca Moreno.

"La licitación (de las futuras obras) termina aproximadamente en junio del próximo año, y después, aproximadamente en dos años más, ya las personas podrían habitar sus viviendas (definitivas)", añadio Moreno, anunciando un estricto resguardo para evitar nuevas ocupaciones ilegales en el terreno.

"Cuando nosotros nos tuvimos que ir de nuestras casas, que a nosotros nos han costado, llegó mucha gente con niños; entonces es lamentable, es penoso ver a esas familias que tuvieron que echarlas de un lugar que no era de ellos", comentó la vecina "original" Maribel Sánchez a propósito de este proceso.