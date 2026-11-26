El mediocampista de Universidad de Chile Agustín Arce atendió este jueves a los medios en conferencia de prensa en la previa del duelo de este domingo frente a Deportes Concepción, compromiso donde los azules tienen la primera opción de asegurar el "Chile 2" para la próxima Copa Libertadores.

Consultado por la complejidad del cuadro penquista en esta segunda rueda, el volante anticipó un choque exigente en el que el equipo intentará imponer su fútbol para sellar el objetivo internacional antes del cierre del torneo frente a Unión La Calera y las semifinales de la Copa Chile.

"Va a ser un partido muy peleado, muy duro. Vamos a sacar todas nuestras características que llevamos haciendo bien en la segunda rueda para poder ganar el partido y quedarnos con el Chile 2", señaló Arce.

Sobre las tres sensibles ausencias que sufrirá el equipo dirigido por Fernando Gago —Eduardo Vargas, además de los suspendidos Marcelo Morales e Igor Lichnovsky—, el mediocampista confió en la respuesta del plantel: "Espero no nos afecte tanto. Sé que estamos todos preparados para jugar y suplir las bajas. Son bajas muy sensibles porque son jugadores que venían siendo titulares, pero el compañero que la supla lo va a hacer de la mejor manera".

Asimismo, restó dramatismo al hecho de tener que salir del Estadio Nacional en esta recta final del año: "Salir del Nacional nos pega un poco, pero más por el tema de la capacidad de la hinchada que va, porque no cualquier estadio tiene la capacidad que tiene el Nacional. En cualquier cancha debemos tratar de hacer nuestro mejor juego".

Pese a su consolidación como titular y los rumores propios del cierre de temporada, Arce evitó proyectar ofertas y recalcó su comodidad en el club, incluso ante la opción de renovar su contrato. "Acá en la U estoy muy contento, muy feliz. Ya lo que sea de que llegue alguna oferta o algo, eso lo verán otras personas. Yo me enfoco hoy en día en la U, en el partido del domingo y esperar ganarlo", dijo, agregando que "lo del contrato no se me ha comunicado nada, pero seguiría siendo un sueño jugar acá en la U".

En esa línea, valoró la posibilidad de seguir compartiendo camarín con Charles Aránguiz: "Tener un compañero con esa trayectoria es algo increíble y que nunca me imaginé poder jugar con él. Si lo logramos tener el próximo año sería extraordinario".

El canterano también tuvo palabras para los casi 10 años que cumplirá el club sin ganar un título nacional de liga en la antesala de su centenario. "Creo que es algo muy duro. Un equipo como la U debe estar siendo campeón tal vez no sé si todos los años, pero año por medio o un poco más frecuente. Es algo difícil para aquel que es hincha y lo vive de adentro. Debemos hacer las cosas bien, seguir un proyecto para que el próximo año salga todo bien en el centenario", reflexionó.

Finalmente, Arce destacó la influencia de Nicolás Córdova en sus procesos de selección para potenciar su despliegue físico, aunque admitió que aún tiene margen de mejora en ese aspecto.

"La intensidad con la que vive el fútbol... creo que con él he mejorado bastante el tema de mi intensidad, de llegar al área. Lo que me falta por mejorar es aún más la intensidad. A veces me quedo un poco, soy un poco trotón, y eso creo que es lo que tengo que mejorar para poder ser un mejor jugador", cerró.