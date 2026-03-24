Aldo Marín y el encuentro con narcobarrista: Fue una conversación, pero no hay asociación ni amistad

Aldo Marín, director de Azul Azul, explicó la reunión que tuvo con un narcobarrista de Universidad e Chile, Víctor Poblete, y señaló que no existe "asociación ni amistad" con esta persona, que fue sólo una conversación con un hincha y que esta situación "se desvirtuó".

En el contexto, T13 reveló que Aldo Marín fue fotografiado en una reunión en un servicentro con Víctor Poblete, quien hasta hace poco era el líder de "Los Wayans" y actualmente se encuentra detenido por tráfico de drogas y asociación ilícita.

En ese marco, Marín, antes del duelo con La Calera en la Copa de la Liga en el Estadio Nacional, señaló que "un vínculo tiene que ver cuando una persona le pasa algo de valor a otra persona, una entrada, una camiseta, dinero, eso es lo que dice la ley, no más que eso. Una conversación no tiene que ver con eso. Claramente tomó un ribete que no esperaba, no muy agradable".

"A nadie del club le gusta tener estas situaciones, me junté con él, una conversación que tuvimos, pero no hay una asociación, una amistad. Yo vi a esta persona por primera y única vez, nunca más lo he visto".

Además, al ser consultado sobre lo que conversó con este narcobarrista, Marín precisó que "la verdad, es que cuando estábamos hablando, otra persona tomó una foto y se desvirtuó todo. Todos los hinchas preguntan lo mismo, cuándo vamos a tener estadio, por qué los árbitros nos perjudican, por las entradas, proyectos, y es eso. Lo que hablamos con todos y de todas formas".

Finalmente, Marín afirmó estar tranquilo de cara a la reunión de directorio de Azul Azul, que se realizará este jueves, y aseguró que cuenta con el apoyo del presidente Michael Clark: "Yo todos los días hablo con Mike", cerró.