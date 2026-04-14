Alerta en la U: Eduardo Vargas está en duda para el clásico universitario

Un nuevo y severo dolor de cabeza sumó Fernando Gago en la banca de Universidad de Chile debido a que el delantero Eduardo Vargas está afectado por una importante lesión muscular que lo mantendrá fuera de las canchas, poniendo en serio riesgo su presencia en el clásico frente a Universidad Católica programado para fines de abril.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el exjugador de Nacional presentó un desgarro en la zona del gemelo. El diagnóstico inicial apunta a un tiempo de recuperación estimado entre 10 a 14 días de reposo absoluto, plazo al que posteriormente deberá sumarse un periodo de recuperación deportiva antes de volver a competir al más alto nivel.

Los tiempos de rehabilitación juegan totalmente en contra de las aspiraciones del cuerpo técnico azul. Considerando que el trascendental choque ante los "cruzados" está fijado para el próximo 25 de abril, los plazos resultan sumamente ajustados, haciendo muy probable que no esté en el partido, según apuntamos en nuestra emisora.

La baja del exatacante de Atlético Mineiro para el duelo ante Everton de este fin de semana supone un duro golpe para la escuadra universitaria y el cuerpo técnico deberá apostar por la recuperación plena del artillero Juan Martín Lucero para suplir la sensible ausencia ofensiva.

Sin embargo, no todas son malas noticias en el Centro Deportivo Azul. En paralelo a la situación de Vargas, el mediocampista Charles Aránguiz ya comenzó a realizar trabajos junto a sus compañeros tras recibir el alta médica.

El volante se encuentra en pleno proceso de reintegro físico y se espera que vaya subiendo las cargas gradualmente, apuntando a estar disponible para el crucial duelo frente a la franja.