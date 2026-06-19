Alerta en la U: Fernando Gago se somete a exámenes cardiovasculares tras presentar molestias
Según lo informado por la U, el entrenador está en buenas condiciones y acompañado del cuerpo médico del club.
Según lo informado por la U, el entrenador está en buenas condiciones y acompañado del cuerpo médico del club.
Universidad de Chile usó sus redes sociales para informar que el técnico del primer equipo, Fernando Gago, no estará al mando del equipo en el entrenamiento de este viernes debido a que se está realizando exámenes médicos.
"Fernando Gago se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", avisó el elenco azul.
"Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico", añadió.
Gago dirigió la noche de ayer jueves el duelo de los azules ante O'Higgins, donde su equipo se impuso por 2-0 para trepar a la tercera posición de la Liga de Primera.
De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, Gago se sintió mal luego del partido con dolores en el pecho, tras lo cual se fue a la clínica, donde pasó la noche.
Según la misma fuente, el entrenador argentino estará en observación este viernes y sábado, por lo que seguramente no estará el domingo en el duelo de Copa Chile ante Santiago Wanderers.
En su reemplazo asumirá su ayudante, Fabricio Coloccini.