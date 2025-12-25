Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.6°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Amistoso de Universidad de Chile en Perú está expuesto a cambio de fecha

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El motivo se debe a la visita de Lionel Messi e Inter Miami al país inca.

Amistoso de Universidad de Chile en Perú está expuesto a cambio de fecha
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El 17 de diciembre pasado, Universitario de Perú anunció el encuentro amistoso ante Universidad de Chile para la Noche Crema 2026, agendandolo para el 26 de enero, pero ahora su realización está en duda.

Ello porque en la misma fecha está programado en Lima otro encuentro amistoso: el que jugarán Alianza con el Inter de Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul lo que, según autoridades gubernamentales, complica a los operativos de seguridad para ese fin de semana en la capital peruana.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que "no nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar. Tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos".

El estadio Monumental de Universitario queda a menos de 15 kilómetros del estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute, la casa de los "Íntimos", por lo que las hinchadas coincidirían sí o sí esa jornada en Lima.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada