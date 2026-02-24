Aránguiz estará disponible para jugar el Superclásico pese a molestias que presentó ante Limache

Charles Aránguiz, capitán de Universidad de Chile, estará disponible para disputar el Superclásico este domingo ante Colo Colo, pese a las molestias que presentó en el partido contra Deportes Limache en la cuarta fecha de la Liga de Primera.

Según información de Cooperativa Deportes, estas dolencias son propias del "príncipe" en el último tramo de su carrera y en la mayoría de partidos que disputa termina con molestias en la rodilla izquierda.

Fabián Hormazabal también salió con molestias físicas, pero estas fueron por la exigencia del partido, por lo que tampoco tendrá tener problemas para jugar el próximo domingo en el Monumental.

Quien está en duda es Lucas Assadi. El volante tuvo que ser reemplazado en el entretiempo frente a Limache y se confirmó que el volante sufrió un esguince grado uno, el cual lo mantuvo con reposo y sin entrenar esta jornada.

Este miércoles se le empezarán a dar cargas de trabajo, pero desde la U consideran que es dificil que alcance a llegar al partido frente a Colo Colo y el de Copa Sudamericana contra Palestino la próxima semana.

El Superclásico entre la U y Colo Colo está programado para el domingo, a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental.