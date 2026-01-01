¡Atención azules! El ambicioso plan de la TV peruana para transmitir partido de la U con Universitario

El fútbol internacional tendrá un atractivo cruce de pretemporada a finales de este mes. Desde Lima confirmaron que Universidad de Chile será el rival de Universitario en la tradicional "Noche Crema", evento que además puede marcar un hito en las comunicaciones del país vecino con el lanzamiento de una nueva señal deportiva estatal.

El Instituto Nacional de Radio y Televisión de Perú (IRTP) comunicó su intención de lanzar durante este 2026 el Canal D, una señal dedicada íntegramente al deporte. En ese contexto, las autoridades iniciaron las gestiones para que su primera gran transmisión sea el duelo entre el vigente tricampeón peruano y el elenco azul, programado para el próximo 24 de enero.

Cinthia Ramírez, jefa del IRTP, sostuvo una reunión el martes con Franco Velazco, administrador de Universitario. Tras la cita, se informó que las conversaciones para llevar el partido a la señal abierta están muy avanzadas. El dirigente "crema" expresó su satisfacción por la posibilidad de que la presentación del plantel llegue a todo el país.

"La difusión de información deportiva contribuye al fortalecimiento de la cultura de identidad nacional", señaló Ramírez, quien destacó la importancia de garantizar el acceso democrático a estos contenidos.

El nuevo canal contará con la participación del reconocido periodista y político Alberto Beingolea, quien estará a cargo de los contenidos. De concretarse el acuerdo, los hinchas podrán ver en acción a Universidad de Chile en uno de sus apretones más fuertes antes del inicio de la competencia oficial.