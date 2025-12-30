El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, entregó su visión sobre la polémica que envuelve a Unión Española y Deportes Iquique, clubes que buscan evitar la pérdida de categoría por vía administrativa. Mayo fue enfático en señalar que, por el bien de la competencia, estas situaciones no deberían ocurrir fuera de la cancha y llamó a revisar bien los reglamentos y bases para evitar estos episodios.

