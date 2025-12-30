Síguenos:
Azul Azul por denuncia de Unión e Iquique: Lo ideal es que no se definan cosas en el escritorio

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, entregó su visión sobre la polémica que envuelve a Unión Española y Deportes Iquique, clubes que buscan evitar la pérdida de categoría por vía administrativa. Mayo fue enfático en señalar que, por el bien de la competencia, estas situaciones no deberían ocurrir fuera de la cancha y llamó a revisar bien los reglamentos y bases para evitar estos episodios.

