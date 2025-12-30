Síguenos:
Los jugadores que vuelven a Universidad de Chile

A la espera de finalizar oficialmente el año, en la U ya piensan en los jugadores que deberán retornar al equipo luego de estar a préstamo durante la temporada 2025. Asimismo, los trabajos en el Centro Deportivo Azul comenzarán el 5 de enero y el nuevo DT azul, Francisco Meneghini tendrá trabajo para ver la situación de los jugadores más jóvenes.

