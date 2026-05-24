"Brindemos camaradas": Universidad de Chile celebra sus 99 años de historia como club

Este domingo 24 de mayo, el club de fútbol Universidad de Chile festeja su aniversario número 99, comenzando de inmediato la cuenta regresiva para su centenario.

La escuadra azul ya había palpitado la especial fecha con un logo conmemorativo añadido al centro del pecho en sus camisetas, junto a las fotos oficiales de sus planteles masculino y femenino en el Centro Deportivo Azul y un repaso de fotografías históricas.

Ya con la llegada de las 00:00 horas, la U conmemoró un nuevo año de vida con una gráfica que ilustró a varios referentes de todos los tiempos, junto a un fragmento de su himno: "Brindemos camaradas, por la Universidad, en ánforas azules de cálida emoción".

Luego fue el turno de un emotivo video que repasó desde el nacimiento de la U como club hasta la actualidad, pasando por el "Ballet Azul", el renacer en los años 90s y, por supuesto, la Copa Sudamericana 2011.

Más allá de ciertas controversias sobre la consideración de fechas al tener como antecedentes el Internado Football Club y el equipo de fútbol de la Federación Universitaria de Deportes; oficialmente se considera como la fundación el 24 de mayo de 1927, cuando Internado FC comandó la creación del Club Universitario de Deportes de Chile que ese mismo año jugaría la debutante Liga Central de Fútbol de Santiago.

El 8 de abril de 1934 la institución pasó a denominarse Club Deportivo de la Universidad de Chile. En cuanto a su administración, a partir los años 80 fue dirigida por la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (Corfuch) y desde 2007 está concesionada por Azul Azul SA.

Con leyendas del fútbol chileno como Leonel Sánchez, Carlos Campos, Luis Eyzaguirre, Alberto Quintano, Luis Alamos Marcelo Salas, Charles Aránguiz entre otros; el "Romántico Viajero" es el segundo equipo más ganador del país con 18 títulos de Primera División, seis Copa Chile, dos Supercopas y la única Copa Sudamericana del fútbol chileno hasta el momento.