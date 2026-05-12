Candidato a rector de la U. de Chile sugirió "cambio de dueños" por "escándalos" en Azul Azul

Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, pasó a la segunda vuelta de las elecciones la Rectoría de la Casa de Estudios y conversó con Cooperativa Deportes en esta misma jornada, para abordar la compleja situación que vive Azul Azul, concesionaria que administra el club de fútbol y que está en la mira por los problemas judiciales que afectan a Sartor y a Michael Clark, expresidente del directorio, señalando que una posible solución es un cambio en el dueño de las acciones.

"Los escándalos que han habido, la opacidad que hay, es realmente, para nosotros, muy preocupante. En la medida que me toque ser rector, invitaré a una conversación a los directores", declaró en primera instancia Martínez.

Del mismo modo, indicó que "Sartor hasta ahora nos ha generado una situación excepcionalmente compleja, que nunca nos había tocado vivir, y por lo tanto, efectivamente, la participación de Sartor nos ha llevado a una situación que no sé como van a poder enmendarla".

"Un cambio de los dueños de las acciones podría ayudar, y podríamos encontrar un nuevo camino", expresó Martínez, aunque añadió que "no es nuestro tema de quién son las acciones, sino cómo se conduce el club".

Finalmente, al ser consultado sobre Cecilia Pérez, nueva presidenta de Azul Azul, Martínez indicó que "no la conozco personalmente, nunca he tenido la oportunidad de conversar con ella. Le doy todo el derecho a la duda, a que tengamos una conversación franca cuando se pueda".

"No tengo ningún prejuicio en ningún sentido, lo más importante es que podamos hacer algo en favor del club, por un camino donde las dos instituciones sean respetadas, en su visión, valores y objetivos", sentenció.

Martínez pasó a la segunda vuelta de las elecciones de la rectoría con un 23,02 por ciento de los votos, y competirá contra Alejandra Mizala, economista y profesora de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, quien pasó con primera mayoría, con un 42,72 por ciento.