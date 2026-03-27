Candidato a rector de la Universidad de Chile: Si salgo elegido, Clark tendrá que enfrentar acciones judiciales

El escenario electoral en la Universidad de Chile sumó un capítulo de alta tensión deportiva e institucional luego de que el decano de la Facultad de Derecho y candidato a la rectoría, Pablo Ruiz-Tagle, arremetiera contra la gestión de Michael Clark, presidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del fútbol profesional azul.

En diálogo con "24 Horas", de TVN, el académico -hasta ahora el único postulante en abordar formalmente la crisis de la sociedad anónima- fue tajante respecto al presente judicial que enfrenta el timonel del club universitario, quien mantiene un flanco abierto con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

"Que salga de Azul Azul. Creo que le hace bien a la Universidad que haya una nueva persona que dirija este club y que ojalá no esté conectada a los intereses del señor Clark", sostuvo Ruiz-Tagle.

El doctor en Derecho fue más allá y advirtió que, de llegar a la rectoría, iniciará una fiscalización estricta sobre el contrato de concesión y el uso de la imagen de la casa de estudios.

"La Universidad de Chile no hace acuerdos sobre su nombre e imagen con personas que no cumplen la ley chilena y creo que este es un tema de primera importancia", argumentó.

En esa línea, adelantó que bajo su gestión Clark "va a tener que enfrentar acciones judiciales y de rendición de cuentas para ver si él ha cumplido verazmente con el contrato".

Para Ruiz-Tagle, la permanencia del actual presidente de la concesionaria resulta incompatible con los valores de la institución, especialmente ante las acusaciones de fraude que emanan desde la CMF.

"Que se dedique al juicio, a defenderse y, hasta que no salga la decisión, que dé un paso al costado de Azul Azul; que no contamine a las sociedades anónimas deportivas con los problemas que él tiene por su conducta anterior", sentenció.