Casa de Estudios U. de Chile pidió auditoría ante "falta de transparencia" de Azul Azul

La Casa de Estudios Universidad de Chile pidió una auditoría a la concesionaria Azul Azul, que administra al club de fútbol profesional, tras manifestar su preocupación por la "falta de transparencia y el débil gobierno corporativo" de la Sociedad Anónima, durante la Junta Ordinaria de Accionistas realizada este martes 28 de abril.

Mediante una declaración leída en la reunión, la universidad apuntó a la dificultad para interpretar los estados financieros de Azul Azul, ante lo cual, señala la misiva oficial, "es pertinente y necesaria una auditoría que descarte una eventual operación con sociedades relacionadas y esclarezca detalladamente gastos de administración, así como los sistemas de compensación ejecutiva".

"Esta Casa de Estudios Superiores hace presente la insostenible continuidad de la presidencia anterior del club, marcada por múltiples procedimientos vigentes en sede administrativa, judicial y constitucional", señalan.

Añaden que estos antecedentes "hacen ineludible una renovación absoluta de la conducción de Azul Azul, que garantice un liderazgo de acreditada probidad y compromiso con los valores universitarios".

Todo esto, en atención a "su obligación de cautelar en forma integral el prestigio de la institución", establecida en los Estatutos de la Universidad.

Reproche por trámites en el INAPI

Adicionalmente, desde la Universidad expresaron su categórico rechazo por el inicio de trámites por parte de la concesionaria para registrar a su nombre símbolos que pertenecen a la Universidad de Chile en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Este reproche se suma a otros formulados por la Casa de Estudios a la concesionaria, a raíz de diversas controversias. Finalmente, la institución reconoce en el Club de Futbol Profesional Universidad de Chile una parte de su historia y velará para que sus valores y principios formen parte del presente y futuro del Club que lleva su nombre.