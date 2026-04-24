Casa de estudios y la salida de Michael Clark de U. de Chile: "Es una buena noticia"

La sorpresiva salida de Michael Clark de la presidencia de Azul Azul generó repercusiones inmediatas en el entorno de Universidad de Chile, y una de las más llamativas llegó desde la propia casa de estudios.

Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho y candidato a la rectoría de la Universidad de Chile, celebró públicamente la renuncia del dirigente y marcó distancia con su permanencia en la concesionaria.

"La renuncia del señor Michael Clark a la presidencia y el directorio de Azul Azul es una buena noticia y significa que él dedicará sus esfuerzos a su defensa judicial en todas las causas que se han impetrado en su contra, sin mezclar sus intereses con los del club", expresó en palabras reproducidas por La Tercera.

El abogado también cuestionó el tono de la carta con la que Clark anunció su salida, al considerar que omitió el trasfondo de sus problemas con la Comisión para el Mercado Financiero. "Simplemente se refiere a situaciones que tienen que ver con los resultados deportivos del club y a algunas otras medidas", sostuvo.

Ruiz-Tagle además abordó el escenario que se abre al interior de Azul Azul tras la salida del exmandamás y apuntó a la conducta que espera del resto del directorio. "Ojalá los directores que mantienen su presencia en Azul Azul sepan distanciar sus intereses y participación en la actuación del señor Clark y puedan concentrarse en las tareas propias de esta organización, en la defensa de los intereses deportivos del club", afirmó.

Clark había comunicado su renuncia mediante una carta publicada por el club, poniendo fin a una gestión iniciada en 2021 al mando de la concesionaria que administra a los azules.