Gabriel Castellón, arquero de Universidad de Chile, descartó que consideren una eventual ayuda de Colo Colo en el clásico ante Universidad Católica y aseguró que el conjunto azul debe concentrarse en ganar sus propios compromisos para asegurar el segundo lugar del Campeonato Nacional y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

"Tenemos que sumar de a tres nosotros, no podemos jugar a que otros equipos hagan nuestra pega", manifestó el guardameta en conferencia de prensa, al ser consultado sobre la posibilidad de que Colo Colo favorezca a los azules en su disputa con Universidad Católica.

Castellón también abordó la ventaja de dos puntos que mantiene la U sobre el conjunto "cruzado" y la posibilidad de ampliarla a cinco unidades antes de que su rival directo dispute el clásico. "Creo que tiene que depender de nosotros el sumar de a tres, el que nosotros seamos protagonistas del partido. Creo que enfocarnos en lo que tenemos que hacer, que es nuestro trabajo, y es ganar solamente", afirmó.

Sobre el compromiso del sábado ante O'Higgins, el portero advirtió que será un desafío exigente y recalcó la importancia de conseguir el triunfo: "Para nosotros, el objetivo que nos queda presente es el poder salir en 'Chile 2'. Creo que el objetivo principal que tenemos es poder ir a fase directa de Copa Libertadores". Además, recordó que el cuadro rancagüino necesita puntos en su lucha por alejarse del descenso.

Finalmente, Castellón reconoció que la U tiene un margen de error mínimo en las últimas jornadas. "No tenemos chance, no podemos regalar algún partido o en algo porque esto pasa muy rápido. Perdemos un partido y ya nos pueden pasar", sostuvo, junto con destacar que el equipo necesita mejorar su capacidad para definir los encuentros y evitar sufrimientos como los experimentados en el triunfo ante Cobresal.