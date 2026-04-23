"Caté" Ibarra palpitó el clásico universitario: Debe ser dinámico e intenso, ambos prometen

El exfutbolista nacional Manuel Ibarra, conocido popularmente como "Caté", adelantó lo que será el clásico 202 entre Universidad de Chile y Universidad Católica, con algunos análisis sobre el cuadro azul.

"El clásico universitario debiera ser un partido muy entretenido, dinámico e intenso por parte de los dos equipos. Las realidades son distintas, pero prometen", señaló el exlateral.

"Por un lado uno está en copa internacional y haciendo un buen campeonato nacional, y La U recuperándose futbolísticamente, anímicamente y mostrando un protagonismo en su juego", añadió.

El campeón del Apertura 2004 con la U y medallista en Sydney 2000, por otra parte, aprovechó de repasar a Fabián Hormazábal en su rol por la banda derecha.

"Hormazábal es una pieza fundamental e inamovible destacando por ser un jugador de una gran entrega física y punzante a la hora de atacar. Aunque se ha consolidado en el equipo y en la selección, si lo comparamos con históricos a nivel de Matías Rodríguez; le falta. Sin embargo, va muy bien encaminado y puede ser un jugador exportable".

Ibarra también repasó la temporada 2025 del "Bulla" y los factores que han frustrado la consecución de un título tras varios años: "Le faltó regularidad en los momentos claves. Si bien recuperó un protagonismo, pecó en no culminar los partidos más accesibles y demostrar que faltaban piezas claves en sus recambios, lo que dejó en evidencia que tenían un plantel muy corto".

"Se priorizó en momentos lo internacional, que hizo una notable campaña, pero descuidó el campeonato nacional y perdiendo puntos claves", expuso.

Cabe señalar que "Caté" Ibarra debutará como comentarista en la señal partidaria de Universidad de Chile en TNT Sports, que dispondrá de relatos a elección de los fanáticos para seguir el duelo de este sábado 25 de abril a las 18:00 horas. Además de la transmisión de TV, podrás seguir en vivo el relato de Cooperativa Deportes.