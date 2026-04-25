Cecilia Pérez: "Ser presidenta de la U es el sueño máximo"

Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul que está al frente de la SA tras la salida de Michael Clark, se refirió al favoritismo para tomar definitivamente la batuta en la próxima junta de accionistas, con ilusión ante la posibilidad.

"Para cualquier hincha de la Universidad de Chile, y sobre todo cuando uno ha estado en el directorio ya cuatro años, es el sueño máximo y además es el honor más grande", dijo a la prensa en los pasillos del Estadio Nacional en la antesala del clásico Universitario.

"Después de haber servido a Chile, yo creo que el segundo honor más grande es ojalá poder dirigir la institución más linda de nuestro país, que es la U", sumó.

Sobre su actual vicepresidencia interina, indicó que "es algo más bien administrativo. Lo importante es lo que va a suceder el día martes, que tenemos junta de accionistas".

Además, Pérez le envió un mensaje al renunciado Clark: "Ha sido duro. Yo creo que todo el mundo cree que son momentos. Vamos a ver lo que pasa el martes. Para mí es doloroso, se va un amigo. Nada, A enfrentar el martes y desearle mucha suerte a Mike".