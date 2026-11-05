Cecilia Pérez y la continuidad de Gago en la U: No es una decisión que me toque determinar

Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, se desentendió de las conversaciones para la continuidad del director técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, considerando que el viernes 13 de noviembre tendrá que dejar el cargo.

Previo al duelo entre el cuadro laico y Deportes Antofagasta por Copa Chile, la dirigenta indicó que el argentino "tiene contrato por dos años, pero no es una decisión que me vaya a tocar determinar a mí. Es un directorio nuevo, en su gran mayoría, el que va a tener que tomar esas decisiones, conforme a los objetivos trazados por la gerencia deportiva. Yo espero que siga".

En esa misma línea, la mandamás del elenco estudiantil sostuvo que "por más que muchos criticaron las declaraciones de Fernando Gago, de tener tanta diferencia con respecto a Colo Colo, uno siempre tiene que ponerse los objetivos más altos. Una persona que trabaja en la U, sea jugador, DT o dirigente, y se pone objetivos bajos, no es para estar en la U".

En cuanto a los líos institucionales que han salpicado al club, la timonel del Romántico Viajero admitió que "ha sido un año complejo en lo extradeportivo y, tal como lo he señalado, hemos tenido la unidad del directorio y también el apoyo hacia todos los funcionarios de la administración, para poder protegerlos de este clima que se ha armado fuera de lo deportivo y así lograr la tranquilidad de nuestros planteles".

Sobre el llamado a declarar de los gerentes José Ignacio Asenjo y Manuel Mayo, ambos en calidad de imputados por el Caso Sartor, afirmó que "es una situación desagradable para ellos, porque no se logra entender en términos públicos que la calidad de imputado es una garantía procesal y se da, justamente, para fortalecer la presunción de inocencia. El daño reputacional ya se hizo".

"Yo espero que sigan en el puesto, pero esa es una decisión del próximo directorio, porque provocar una salida mayoritaria genera incertidumbre al interior del club y hacerlo con la plana gerencial profundiza la inquietud que tienen los funcionarios de la Universidad de Chile", finalizó Pérez.