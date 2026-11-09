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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Charles Aránguiz inició conversaciones para renovar en Universidad de Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante tuvo el primer acercamiento con la gerencia deportiva del club.

Charles Aránguiz inició conversaciones para renovar en Universidad de Chile
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Charles Aránguiz, capitán de Universidad de Chile, inició conversaciones con la gerencia deportiva de Azul Azul para tratar el tema de su renovación en el equipo.

Según información de Cooperativa Deportes PM, Aránguiz se sentó a conversar con la gerencia que encabeza Manuel Mayo y la idea de ambas partes es que el "Príncipe" siga en el equipo azul.

En la U confían en que se logre la renovación, pero por el lado de Aránguiz, de todos modos, quieren esperar un poco más.

Desde el entorno de Aránguiz afirman que el jugador está un poco molesto con Fernando Gago, por ciertas decisiones técnicas en partidos claves de la temporada. Sin embargo, esta situación no incide en el tema de la continuidad del volante.

La U, que está peleando por el cupo "Chile 2" y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027, volverá a jugar el sábado 21 de noviembre en Rancagua, ante O'Higgins, en la fecha 28 del torneo.

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