Las revelaciones de la investigación judicial por el Caso Sartor no solo expusieron las tensiones internas en torno a la compra y administración de Azul Azul, sino también reservadas tratativas para incursionar en un negocio financiero directamente ligado a la ANFP.

Así se desprende de un compilado de 33 carillas con mensajes de WhatsApp —extractado de las 19 mil páginas de transcripciones recopiladas por la Fiscalía y revisado por el programa "Informe Especial"—, el cual da cuenta de gestiones iniciadas en marzo de 2023 entre el fundador de Sartor y hoy imputado en prisión preventiva, Pedro Pablo Larraín, y Felipe Grau, gerente general de la firma de factoring eCapital, controlada por el holding y actualmente en liquidación forzosa.

De acuerdo con los antecedentes, ambos ejecutivos apuntaban a quedarse con una operación financiera vinculada a la ANFP que hasta ese momento era administrada por ST Capital.

No obstante, en los intercambios advirtieron el riesgo reputacional que implicaría que se hiciera visible un nexo entre Sartor y el organismo rector del fútbol chileno, por lo que Larraín exigió mantener el asunto en absoluto secreto incluso al interior de la concesionaria azul.

"Un tema, que nadie sepa que estamos viendo el tema de la ANFP porfa, menos Mike (Michael Clark)", ordenó Larraín en un mensaje fechado el 12 de abril de 2023, consignándose además un nuevo acercamiento en torno a la iniciativa en julio de 2024.

Consultada por "Informe Especial" respecto a estos antecedentes, la ANFP descartó tajantemente haber sostenido operaciones con el conglomerado y aseguró que "no tiene ni ha tenido relación contractual, comercial ni financiera alguna con Sartor AGF, sus fondos de inversión ni otras sociedades relacionadas con ese grupo", precisando además que ya remitió al Ministerio Público toda la documentación solicitada en la causa.