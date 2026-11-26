Eduardo Alamos, presidente de Azul Azul, informó tras la reunión de directorio que Cristián Aubert y Mauricio Etcheverry dejaron la concesionaria que administra al club Universidad de Chile.

"El día de hoy (jueves) salen tres personas: El asesor comercial, Cristián Aubert; Mauricio Etcheverry, como asistente de operaciones; y el gerente de finanzas, Cristóbal Güell", detalló Alamos.

Sobre las razones de estas desvinculaciones, Alamos explicó que fue por "una evaluación de reestructuración".

"Nuestro principal foco es la gestión acá y creemos que podemos tener una mejor distribución de roles con puestos de confianza que nos den una mejor garantía y mejor funcionamiento en el club", precisó.

Además, Alamos anunció el retorno de Felipe De Pablo como gerente de desarrollo.

"Él ha tenido un exitoso paso por la ANFP y la idea es que él tome el área comercial y también la parte de operaciones sea un apoyo con toda la experiencia que él tiene, un hombre que lleva 20 años o más en el fútbol profesional, y estamos contentos con su incorporación", detalló.

Por último, evitó profundizar sobre la salida de Cristián Aubert de Azul Azul.

"La verdad no tengo nada que comentar. Yo soy presidente del Club de Fútbol de la Universidad de Chile y las decisiones que tomamos son lo mejor pensando en el club, para la U y por la U", concluyó.